Американские учёные: подозрение на инсульт влияет на психическое здоровье

Новое исследование, которое представят на конференции Американской ассоциации инсульта (ASA), показало, что посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) в три раза чаще встречается у людей, переживших похожие на инсульт симптомы, по сравнению с теми, у кого был подтверждённый инсульт.