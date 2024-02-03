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  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Американские учёные: подозрение на инсульт влияет на психическое здоровье

Американские учёные: подозрение на инсульт влияет на психическое здоровье

Новое исследование, которое представят на конференции Американской ассоциации инсульта (ASA), показало, что посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) в три раза чаще встречается у людей, переживших похожие на инсульт симптомы, по сравнению с теми, у кого был подтверждённый инсульт.

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