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Глава Карачаево-Черкесии наградил орденом 15-летнего сына Кадырова Адама

Глава Карачаево-Черкесии наградил орденом 15-летнего сына Кадырова Адама

Руководитель Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов наградил орденом 15-летнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама.

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Комментарии
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Meerflieger
Дай по хлебалу либерасту и получи орден...🤔
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2 д.
Катерина
&quot;Накануне сообщалось, что Кадыров-младший получил должность начальника отдела обеспечения безопасности чеченского лидера.&quot;--------------------------------------------------------------------------------------  От души   посмеялась.)    Папа  назначил  сына  любимым  охранником. Я бы  тоже  так  сделала.😀
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2 д.
Иваныч
Е*анутость Рашида зашкаливает.
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1 д.

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