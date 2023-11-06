Руководитель Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов наградил орденом 15-летнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама.
Глава Карачаево-Черкесии наградил орденом 15-летнего сына Кадырова Адама
Комментарии
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Meerflieger
Дай по хлебалу либерасту и получи орден...🤔
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2 д.
Катерина
"Накануне сообщалось, что Кадыров-младший получил должность начальника отдела обеспечения безопасности чеченского лидера."-------------------------------------------------------------------------------------- От души посмеялась.) Папа назначил сына любимым охранником. Я бы тоже так сделала.😀
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2 д.
Иваныч
Е*анутость Рашида зашкаливает.
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1 д.
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