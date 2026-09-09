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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«У Ямаля есть все, чтобы выиграть «Золотой мяч». Вопрос в том, когда это произойдет, а не в том, случится ли это вообще». Ван Бронкхорст о Ламине

Главный тренер « Фейеноорда » Джованни ван Бронкхорст перед матчем Лиги чемпионов против «Барселоны» высказался про вингера каталонцев Ламина Ямаля .

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