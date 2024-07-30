Белоусов направил телеграммы отличившимся в ходе СВО подразделениям

Глава Минобороны подчеркнул, что военнослужащие проявили храбрость и самоотверженность Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов направил телеграммы отличившимся в ходе выполнения задач специальной военной операции 589-му гвардейскому мотострелковому Берлинского Краснознамённого ордена Кутузова полку и 433-му мотострелковому Краснознамённому полку имени Донского казачества, сообщается в телеграм-канале оборонного ведомства.
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