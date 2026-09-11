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Белый дом показал фотоотчет о поездке Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев

Белый дом показал фотоотчет о поездке Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев

Белый дом опубликовал на своем сайте фотоотчет о визите специального представителя президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию и Украину.

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