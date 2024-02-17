Экс-депутат Рады Килинкаров: Зеленский потеряет поддержку после падения Авдеевки

Падение Авдеевки скажется на уровне поддержки президента Украины Владимира Зеленского. Внутри страны его ждет ответственность за провалы на фронте, заявил РИА «Новости» экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
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