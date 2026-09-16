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Царьград

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The New York Times: реэкспорт привел к росту экономики Киргизии на 11%

The New York Times: реэкспорт привел к росту экономики Киргизии на 11%

Экономика Киргизии в 2025 году выросла на 11% благодаря реэкспорту товаров в РФ. Согласно The New York Times, это обеспечило 40% роста.

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