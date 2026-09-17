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Газета.ру

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Собянин: портал поставщиков объединил 410 тыс. предпринимателей со всей страны

Собянин: портал поставщиков объединил 410 тыс. предпринимателей со всей страны

Более 410 тыс. предпринимателей со всей России работают на московском портале поставщиков, сообщил в своем личном блоге член бюро Высшего совета партии «Единая Россия», мэр столицы Сергей Собянин.

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