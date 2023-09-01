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«МЮ» купил вратаря «Фенербахче» и Турции Байындыра за 7 млн евро

«МЮ» купил вратаря «Фенербахче» и Турции Байындыра за 7 млн евро

25-летний голкипер «Фенербахче» Алтай Байындыр подписал с «МЮ» контракт до лета 2027 года  с возможностью продления еще на сезон.

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