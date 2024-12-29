29.12.24==Монгольская империя.

В начале XIII в. в Центральной Азии возникло новое государство - Монгольская империя. Объединение монгольских племен в немалой степени было вызвано изменением климатических условий местности, где проживали монголы.
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