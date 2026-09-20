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РИА Новый день

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На Ямале проголосовало уже более 63 процентов избирателей

На Ямале начинается третий день выборов. За первые два дня в голосовании приняли участие почти две трети избирателей – 63,3 процента.

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