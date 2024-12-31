Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 525 прочтений Сегодня Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен понять, что Россия в любом случае победит в конфликте на Украине, заявил в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive британский военный эксперт Александр Меркурис.