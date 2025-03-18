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Ах, Одесса!..

Ах, Одесса!..

Сухопутный ключ к победе на Черном море   За последние дни Одесса несколько раз упоминалась в сводках Министерства обороны РФ.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Проявление в сайте повышенного интереса к Одессе является сигналом к началу её освобождения. Разрушать её не будут. А вот блокировать вполне возможно. Именно об этом автор пишет, рассказывая о системах &quot;Бал&quot;, &quot;Циркон&quot;. Ждём.
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19 час.
Влас Семенюк
Отрезать хохлов от моря, пускай копают море в другом месте.
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18 час.
Vladimir Lioubimcev
На месте Польши пусть копают....
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17 час.
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