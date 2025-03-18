Ах, Одесса!..

АС

Анатолий Страшко

Проявление в сайте повышенного интереса к Одессе является сигналом к началу её освобождения. Разрушать её не будут. А вот блокировать вполне возможно. Именно об этом автор пишет, рассказывая о системах "Бал", "Циркон". Ждём.