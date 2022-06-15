Гидрометцентр спрогнозировал краткосрочную жару в Москве

Температура воздуха в столичном регионе до конца недели с 13 по 19 июня не превысит 25°С. Лишь в понедельник, 20 июня, ожидается кратковременное повышение показателя до 29°С, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.