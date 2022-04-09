Происшествия

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Житель Таштагола Кемеровской области привлечен к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации

В дежурную часть ОМВД России по Таштагольскому району позвонила местная жительница, которая сообщила, что на здании местного предприятия нанесена надпись, дискредитирующая использование Вооруженных сил Российской Федерации.

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