Житель Таштагола Кемеровской области привлечен к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации

В дежурную часть ОМВД России по Таштагольскому району позвонила местная жительница, которая сообщила, что на здании местного предприятия нанесена надпись, дискредитирующая использование Вооруженных сил Российской Федерации.
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