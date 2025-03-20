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Sözcü: 23 марта может быть выдан ордер на арест мэра Стамбула Имамоглу

Возможный арест задержанного 19 марта мэра Стамбула Экрема Имамоглу может произойти в воскресенье, в этот день крупнейшая оппозиционная Народно-республиканская партия (СНР) выдвинет кандидатов для участия в досрочных президентских выборах в Турции.

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