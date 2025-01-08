Телеграмма-молния, 1943 год: «Срочно ТЧК Адольф Гитлер в интервью японскому журналисту заявил ЗПТ что не уважает евреев и презирает их ВСКЛ ЗНК» И евреи такие: Чего?! Не уважает?! Презирает?! Да он нас газом травит и в печках жжет! Какое уважение?! С 2019 года Зеленский отвечает за официальную украинскую русофобию.