Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 889 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Страшко
    Анатолий, и самое интересное, что есть часть населения России, которая утверждает, что жить -то стало лучше. Вот если...Беловежская Пуща
  • Анатолий Страшко
    Автор, читаю Ваше игриво-словоблудное, на кого-то из тупых рассчитанное, послание в интернетную помойку и вижу пьяног...Беловежская Пуща
  • sozopolpiter воробьев
    немцы нас тоже не цветами встречали, а потом очухались, покумекали и смикитили, что к чему. разница в том, что немцы ...Хватит давить на ...

Суть проблемы, или в чём кардинальное отличие немецких и украинских нацистов...

Суть проблемы, или в чём кардинальное отличие немецких и украинских нацистов...

Телеграмма-молния, 1943 год: «Срочно ТЧК Адольф Гитлер в интервью японскому журналисту заявил ЗПТ что не уважает евреев и презирает их ВСКЛ ЗНК» И евреи такие: Чего?! Не уважает?! Презирает?! Да он нас газом травит и в печках жжет! Какое уважение?! С 2019 года Зеленский отвечает за официальную украинскую русофобию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх