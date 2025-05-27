В Белоруссии россиянин хотел увезти за рубеж похищенную пять лет назад дочь

Правоохранители задержали в аэропорту Минска гражданина РФ, который пытался вывезти в Дубай по поддельным документам дочь, похищенную пять лет назад, сообщили в Государственном пограничном комитете республики.
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