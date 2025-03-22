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Под пирамидами Гизы найден огромный скрытый город!

Под пирамидами Гизы найден огромный скрытый город!

﻿﻿В пирамиде Хефрена, второй по величине пирамиде в Гизе, было обнаружено пять неизвестных сооружений с восемью цилиндрическими колодцами внизу, окруженными спиральной дорожкой.

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