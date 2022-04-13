Страна и люди

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  • samvel torosjan
    Вечная память и слава герою!!!Как простой совет...
  • radiofree RF
    У нас тоже цены кусаются,сегодня пошёл в магазин:помидоры из Крыма-400 руб.за 1 кг.О других продуктах не стану писать...Яйки, курка, шнап...
  • Николай
    ОЙ, как я рад!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Яйки, курка, шнап...

КРУЧЕ СССР: ПЯТЬ ГЛАВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ РОССИИ

КРУЧЕ СССР: ПЯТЬ ГЛАВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ РОССИИ

ФОТО: ТЕЛЕКАНАЛ ЦАРЬГРАД СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ Вернувшись в Москву весной 1992 года из Шри-Ланки, где был заведующим бюро ТАСС, я был шокирован видом длиннющих рядов одичалых, торгующих своими пожитками людей вдоль всей Тверской улицы в центре Москвы.

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