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Миша Потапов
О как значит сейчас они обо..рались , а как НАТО к нашим границам продвигать, так это нормально?
Варшава и НАТО от...
Владимир Барышев
Теперь у панов, этот "гвоздь", постоянно будет торчать в их заборе или в каком нибудь другом неудобном месте!
Варшава и НАТО от...
Наталья Иванова
Горжусь нашими чеченцами! Из всех российских национальностей они мне больше всех нравятся! К Алаудинову вообще особое...
Апти Алаудинов - ...
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Политика
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Военкор здорового человека
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