Всю неделю в Крыму будет стоять 30-градусная жара

Лето в Крыму начинает набирать обороты. Неделя будет жаркой и без осадков. Об этом корреспонденту Крымского информационного агентства рассказала начальник ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Татьяна Любецкая.