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Крымское информационное агентство

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Всю неделю в Крыму будет стоять 30-градусная жара

Всю неделю в Крыму будет стоять 30-градусная жара

Лето в Крыму начинает набирать обороты. Неделя будет жаркой и без осадков. Об этом корреспонденту Крымского информационного агентства рассказала начальник ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Татьяна Любецкая.

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