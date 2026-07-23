Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 276 подписчиков

Зеленский раскрыл, когда хочет провести встречу России, США и Украины

Зеленский раскрыл, когда хочет провести встречу России, США и Украины

Трехстороннюю встречу представителей России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта следует провести до осени, заявил Владимир Зеленский.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь
Ответить
1 м.
Владимир Никитин
Уже были &quot;Минск-1&quot;, &quot;Минск-2&quot;, переговоры в Белоруссии, Турции, ОАЭ, Швейцарии. Теперь должны быть переговоры после освобождения от нациков Одессы и области, Николаева и области, Харькова и области, Сумы и области, Херсона и области, Запорожья и области, ДНР, ЛНР. Днепропетровск и область? Желательно.
Ответить
1 м.
ВВ
Валентин Воробьев
Хочет то хочет.. а переговоры если состоятся, то лучше без него.
Ответить
1 м.