Зеленский раскрыл, когда хочет провести встречу России, США и Украины

Владимир Никитин

Уже были "Минск-1", "Минск-2", переговоры в Белоруссии, Турции, ОАЭ, Швейцарии. Теперь должны быть переговоры после освобождения от нациков Одессы и области, Николаева и области, Харькова и области, Сумы и области, Херсона и области, Запорожья и области, ДНР, ЛНР. Днепропетровск и область? Желательно.