Трехстороннюю встречу представителей России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта следует провести до осени, заявил Владимир Зеленский.
Зеленский раскрыл, когда хочет провести встречу России, США и Украины
Комментарии
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Игорь
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1 м.
Владимир Никитин
Уже были "Минск-1", "Минск-2", переговоры в Белоруссии, Турции, ОАЭ, Швейцарии. Теперь должны быть переговоры после освобождения от нациков Одессы и области, Николаева и области, Харькова и области, Сумы и области, Херсона и области, Запорожья и области, ДНР, ЛНР. Днепропетровск и область? Желательно.
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1 м.
ВВ
Валентин Воробьев
Хочет то хочет.. а переговоры если состоятся, то лучше без него.
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1 м.
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