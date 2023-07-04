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Китайские авто ринулись в Россию: вот почему так сложно купить к ним запчасти

Китайские авто ринулись в Россию: вот почему так сложно купить к ним запчасти

Приморье испытывают трудности с поставками автозапчастей для китайских автомобилей. В то время как официальные дилеры предлагают запчасти со своих или центральных складов производителя, покупатели на вторичном рынке фактически лишены выбора.

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