Китайские авто ринулись в Россию: вот почему так сложно купить к ним запчасти

Приморье испытывают трудности с поставками автозапчастей для китайских автомобилей. В то время как официальные дилеры предлагают запчасти со своих или центральных складов производителя, покупатели на вторичном рынке фактически лишены выбора.
Приморье испытывают трудности с поставками автозапчастей для китайских автомобилей. В то время как официальные дилеры предлагают запчасти со своих или центральных складов производителя, покупатели на вторичном рынке фактически лишены выбора.
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