Зеленский опроверг слухи об употреблении наркотиков в компании Макрона

REUTERS/Benoit Tessier/Pool Глава киевского режима Владимир Зеленский рассмеялся после вопроса американского блогера Лоры Лумер о том, употреблял ли он запрещенные вещества вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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