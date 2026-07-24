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Зеленский опроверг слухи об употреблении наркотиков в компании Макрона

Зеленский опроверг слухи об употреблении наркотиков в компании Макрона

REUTERS/Benoit Tessier/Pool Глава киевского режима Владимир Зеленский рассмеялся после вопроса американского блогера Лоры Лумер о том, употреблял ли он запрещенные вещества вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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