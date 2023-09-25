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Надаль о том, как прошла операция на бедре: «Говорят, что все прошло хорошо, но мы ведь через многое прошли. Мне нужно быть терпеливее»

– Не знаю. Я предпочитаю быть осторожнее. Говорят, что все прошло хорошо, но мы ведь через многое прошли.

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