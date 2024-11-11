Премьер Грузии заявил, что конфликт на Украине скоро закончится

ТБИЛИСИ, 11 ноября, ФедералПресс. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил уверенность в скором завершении конфликта на Украине, что, по его мнению, создаст новые возможности для восстановления отношений страны с Евросоюзом и США.
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