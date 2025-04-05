Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки, забив 894 шайб в НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 4 апреля на встрече против «Чикаго Блэкхокс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) забил вторую шайбу и довел общее число своих голов до 894-х, повторив рекорд канадского игрока Уэйна Гретцки.
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