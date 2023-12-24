Россия деликатно спровадила немцев от месторождений газа

Россия лишает немцев и австрийцев доступа к добыче газа @ Александр Демьянчук/ТАСС Tекст: Ольга Самофалова Указом президента Россия продает доли немецкой Wintershall Dea и австрийской OMV в совместных добычных проектах с Газпромом.
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