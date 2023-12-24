Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 644 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Кузнецов
    А она выполняет все, что скажут мигранты, еще и учителей может наказать, за плохое отношение к деткам мигрантов.Мигранты требуют ...
  • Николай Кузнецов
    Все началось не с ввода халяльного питания, а с потворства руководства школы. А теперь оно смеется над нами, потирая ...Мигранты требуют ...
  • Alex Nемо
    Так для этого нужно чтобы трудящиеся, да ещё и многочисленные, перестали сопли жевать на миртесен и начали реально об...Мигранты требуют ...

Россия деликатно спровадила немцев от месторождений газа

Россия деликатно спровадила немцев от месторождений газа

Россия лишает немцев и австрийцев доступа к добыче газа @ Александр Демьянчук/ТАСС Tекст: Ольга Самофалова Указом президента Россия продает доли немецкой Wintershall Dea и австрийской OMV в совместных добычных проектах с Газпромом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх