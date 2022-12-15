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Минобороны: российские военные на СВО получают в основном минно-взрывные ранения

Минобороны: российские военные на СВО получают в основном минно-взрывные ранения

Минно-взрывные раны составляют 70% от общего числа ранений российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО).

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