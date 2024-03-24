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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Келли Убре эффектно заблокировал попытку Пола Джорджа забить сверху

Келли Убре эффектно заблокировал попытку Пола Джорджа забить сверху

Звездный форвард «Клипперс» пытался вколотить сверху в быстром отрыве, но попал под блок-шот игрока «Филадельфии».

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