Даниил Глейхенгауз: «Пора отдохнуть, набраться сил, впечатлений и новых идей! Это лето я запомню на всю жизнь»

«11 шоу, 9 городов, идеальная либела – 9 из 11. Спасибо огромное всем, кто так тепло нас поддерживал на каждом шоу, это было невероятно! Пора отдохнуть, набраться сил, впечатлений и новых идей! Это лето я запомню на всю жизнь», – написал Глейхенгауз.