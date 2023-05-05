Даниил Глейхенгауз: «Пора отдохнуть, набраться сил, впечатлений и новых идей! Это лето я запомню на всю жизнь»

«11 шоу, 9 городов, идеальная либела – 9 из 11. Спасибо огромное всем, кто так тепло нас поддерживал на каждом шоу, это было невероятно! Пора отдохнуть, набраться сил, впечатлений и новых идей! Это лето я запомню на всю жизнь», – написал Глейхенгауз.
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