ЛОР указал на последствия громкого прослушивания музыки в машине В беседе он отметил, что особенно опасно использование огромных мощных динамиков, распространяющих звук на низких частотах, как это часто делается в тюнингованных автомобилях.
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