Эрдоган: внешние силы пытались подорвать сферу туризма в Турции

Летом 2023 года внешние силы совершили попытку подорвать сферу туризма в Турции. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на мероприятии Союза турецких экспортеров и министерства торговли, сообщает телеканал TRT Haber.
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