Эрдоган: внешние силы пытались подорвать сферу туризма в Турции

Летом 2023 года внешние силы совершили попытку подорвать сферу туризма в Турции. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на мероприятии Союза турецких экспортеров и министерства торговли, сообщает телеканал TRT Haber.