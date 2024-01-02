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Эрдоган: внешние силы пытались подорвать сферу туризма в Турции

Эрдоган: внешние силы пытались подорвать сферу туризма в Турции

Летом 2023 года внешние силы совершили попытку подорвать сферу туризма в Турции. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на мероприятии Союза турецких экспортеров и министерства торговли, сообщает телеканал TRT Haber.

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