Медведев намерен пригласить Джоковича на «Трофеи Северной Пальмиры» в Петербург

Он знаком со спортсменом. Гендиректор выставочного командного турнира «Трофеи Северной Пальмиры» Александр Медведев заявил, что хочет пригласить в Петербург 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.
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