Народы европейских стран не желают воевать с Россией, ровно как и российская сторона не хочет и не планирует войны с Европой, заявил президент России Владимир Путин 22 октября в интервью автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.
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