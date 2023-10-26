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ВС РФ пресекли две попытки атак ВСУ на ореховском направлении

ВС РФ пресекли две попытки атак ВСУ на ореховском направлении

В течение суток российские военные пресекли две попытки наступательных действий ВСУ на ореховском направлении, сообщает ТАСС со ссылкой на данные одного из подразделений ВС РФ на данном участке линии боевого соприкосновения.

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