ВС РФ пресекли две попытки атак ВСУ на ореховском направлении

В течение суток российские военные пресекли две попытки наступательных действий ВСУ на ореховском направлении, сообщает ТАСС со ссылкой на данные одного из подразделений ВС РФ на данном участке линии боевого соприкосновения.
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