США удалось снизить инфляцию

Федеральная резервная система (ФРС) США добилась желаемого уровня инфляции, сообщает Yahoo Finance. Важнейший показатель инфляции ФРС — «основной» индекс личных потребительских расходов, который исключает волатильные цены на продукты питания и энергоносители — в декабре составил 2,9%.
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