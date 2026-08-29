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Рязанские новости

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Публикуем фотографии с роллер-прогулки в рязанском Лесопарке

Публикуем фотографии с роллер-прогулки в рязанском Лесопарке

Последние летние дни хочется проводить особенно ярко — ловить тёплый вечер, встречаться с друзьями и семьёй и просто наслаждаться движением.

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