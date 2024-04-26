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Спикер Вологодского парламента Луценко назвал озвученные Путиным тезисы ориентиром в работе

Спикер Вологодского парламента Луценко назвал озвученные Путиным тезисы ориентиром в работе

ВОЛОГДА, 26 апреля, ФедералПресс. Председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко сообщил, что президент РФ Владимир Путин в рамках Совета законодателей государства отметил конструктивное взаимодействие партийных фракций с правительством России, главами субъектов федерации, деловым и экспертным сообществом.

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