Спикер Вологодского парламента Луценко назвал озвученные Путиным тезисы ориентиром в работе

ВОЛОГДА, 26 апреля, ФедералПресс. Председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко сообщил, что президент РФ Владимир Путин в рамках Совета законодателей государства отметил конструктивное взаимодействие партийных фракций с правительством России, главами субъектов федерации, деловым и экспертным сообществом.
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