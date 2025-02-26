В Астрахани суд дал сроки главам двух госучреждений и одной фирмы за махинации с деньгами госконтракта

В результате СК «Астрахань» нанесли ущерб почти в 4 млн рублей. В Советском районном суде Астрахани завершился над руководителями двух госучреждений и фирмы, обвиненных в мошенничестве в особо крупном размере.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии