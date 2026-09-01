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Носимый ЭКГ-монитор снизил смертность после необъяснимого обморока на 50%

Носимый ЭКГ-монитор снизил смертность после необъяснимого обморока на 50%

В исследовании приняли участие более 2,2 тыс. человек с необъяснимым обмороком после обращения в отделение неотложной помощи.

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