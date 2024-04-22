🥲 Киркоров Алла Пугачеваның хыянәте турында: «Аңа [Аллага] ялагайлана башлаган да инде, ул эреп киткән.
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🥲 Киркоров Алла Пугачеваның хыянәте турында: «Аңа [Аллага] ялагайлана башлаган да инде, ул эреп киткән.