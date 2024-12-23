Поддержка многодетных семей будет расширена: поручения Путина на заседании Госсовета

Президент России поручил сохранить ставку по семейной ипотеке и повысить пособия.На заседании Госсовета президент России Владимир Путин посвятил большую часть своего выступления новым мерам поддержки многодетных семей.
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