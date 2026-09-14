Последствия частого приема таблеток от головной боли: что нужно знать

Головная боль является сигналом организма о возможных нарушениях, требующих внимания. Однако многие люди при появлении дискомфорта предпочитают сразу принимать обезболивающие препараты, не выясняя причины боли.
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