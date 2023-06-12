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Российские силы сорвали попытку ВСУ провести разведку боем

Российские силы сорвали попытку ВСУ провести разведку боем

Силами российской группировки «Юг» была сорвана попытка со стороны украинских войск провести разведку боем в направлении Лисичанска.

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