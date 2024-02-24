Чем жили. Астраханцы собирали деньги казанским студентам и константинопольским мошенникам

Ведущий рубрики Сергей Синюков За окном – окончание зимы, и мы по субботней традиции интересуемся: а что происходило здесь в конце февраля много-много лет назад? Открываем подшивку старых газет за 1900 год.
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