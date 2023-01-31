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«Севилья арендовала Гуйе у «Марселя» до конца сезона

«Севилья» объявила об аренде Папа Гуйе. Полузащитник «Марселя» будет выступать за «Севилью» до конца текущего сезона.

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