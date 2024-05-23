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В 2024 году для тульских абитуриентов предоставлено 3 092 бюджетных места в вузы

В 2024 году для тульских абитуриентов предоставлено 3 092 бюджетных места в вузы

В Тульской области высшее образование можно получить в семи вузах. Об этом в ходе брифинга рассказал председатель регионального комитета по науке и инноватике Антон Панкратов, передает корреспондент Тульской службы новостей.

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