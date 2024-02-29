«Месяцы блокады не прошли даром»: поляки всё больше ненавидят украинцев – Климкин

МН

Михаил Новиков

Этот климкин фееричный дебил! Поляки всегда ненавидели и будут ненавидеть украину. Из покон веков поляки считали хохлов своими холопами! И это у них на генетическом уровне. Только такие идиоты как климкин и ему подобные могут мечтать о какой-то дружбе между польшей и хохлами. У поляков на этот счет, чистый прагматизм.