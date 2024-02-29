Политнавигатор Украине нужно срочно идти с Польшей на переговоры при посредничестве Еврокомиссии, иначе с каждым днём продолжающегося бунта фермеров и блокады украинско-польской границы – неумолимо растёт количество поляков, негативно относящихся к украинцам.
«Месяцы блокады не прошли даром»: поляки всё больше ненавидят украинцев – Климкин
Комментарии
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МН
Михаил Новиков
Этот климкин фееричный дебил! Поляки всегда ненавидели и будут ненавидеть украину. Из покон веков поляки считали хохлов своими холопами! И это у них на генетическом уровне. Только такие идиоты как климкин и ему подобные могут мечтать о какой-то дружбе между польшей и хохлами. У поляков на этот счет, чистый прагматизм.
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18 час.
саша пупкин
ОООО долбоеб раздуплился)))) Давно такого фееричного бреда не было слышно.
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11 час.
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